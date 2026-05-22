朝のドル円は１５８．９０円台＝東京為替 ドル円は１５９円台での推移からややドル売りが入って１５８．９０円台での推移。イラン情勢解決に向けた期待感などがドルの上値を抑えている。ただ、具体的な動きが報じられているものではなく、動きは限定的に留まっている。 USDJPY158.97