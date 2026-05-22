梅雨明け前のさわやかな初夏、旬を迎えたズッキーニが野菜売り場に並び始めました。淡白な味わいの中にじんわりとした甘みとコクが広がるズッキーニは、焼いても煮ても炒めても絶品！今回はE・レシピで人気の初夏のズッキーニレシピを厳選してご紹介します。■【人気レシピNo.1】ジュワッと旨い！トースターで仕上げる「ズッキーニボート」輪切りにしたズッキーニにトッピングをのせて、トースターでこんがり焼き上げるだけのズッ