現地５月19日にトルコのインスタンブールで開催されたヨーロッパリーグの決勝で、アストン・ビラがフライブルクに３−０で快勝。初優勝を飾った。この試合前、トロフィーをピッチに運んでくる役目を担ったのが、元トルコ代表FWのイルハン・マンスズだった。2002年の日韓ワールドカップで、“トルコの王子”と呼ばれて日本で大人気となり、後にヴィッセル神戸でもプレーしたストライカーの変貌した姿に、X上では次のような声