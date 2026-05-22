【その他の画像・動画等を元記事で観る】 映画『正直不動産』の挿入曲「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」を歌う、主演の山下智久とENHYPENのJUNGWONによる対面インタビュー映像が公開。楽曲制作の背景や互いの印象、さらに映画との関わりについて“正直”に語った。 ■「コラボのお相手が“山Pさん”だと聞いて本当に驚いた」（JUNGWON） 楽曲「声」について、まず山下は、制作にあたり込めた思いとして「迷っている