全国で老朽化が進む高速道路 神戸市内で２０日に始まった高速道路のリニューアル工事。 【画像を見る】日本で初めて開通した高速道路「名神高速」約６０年前の開通式の様子 阪神高速によると、３号神戸線は開通から５０年以上が経ち、舗装にひび割れなどが目立つことなどから、大規模な補修工事が欠かせないということです。 日本で初めて高速道路が誕生してから６０年あまり。２０３０年には開通から３０年以上経