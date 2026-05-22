巨人にいながら移籍してきたばかりのような孤立感を味わったのは1993年（平5）だ。藤田元司さんに代わって長嶋茂雄さんが監督復帰。オープン戦は75打数24安打、打率・320と順調だった。環境が変わったのを感じたのは3月下旬、オープン戦終盤の北関東シリーズだった。水戸から宇都宮へのバス移動。今のような高速道路がなく、一般道を通るから時間がかかる。トイレ休憩でバスを降りた時、新任打撃コーチの中畑清さんに「コマ