立憲民主党と公明党の衆院議員が合流して結成された中道改革連合は、2月の衆院選で歴史的大敗を喫した。参院議員や地方議員が残る立憲民主党の都連は、来春の統一地方選に向けて立て直しを模索している。その中で、都連会長選挙では当初、会長就任が確実視されていた蓮舫参院議員が地方議員に敗れるという大番狂わせも起きた。なぜこうした結果になったのか、そして中道改革連合や公明党との合流問題にどのような影響を与えるのか