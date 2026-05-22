わずかな変化が…シーズン48試合を終え、ＯＰＳ.850、７本塁打。ＭＬＢのオールスター級の成績だが、それでも″不調″と評されてしまうことは、史上最高のプレイヤーならではの悩みだろう（数字は日本時間5月19日時点）。二刀流でのシーズン完走を目指すドジャースの大谷翔平（31）は今季、開幕からサイ・ヤング賞級のピッチングを続けているが、打者としては本調子を発揮できていない。「代名詞であるホームランが例年の同時期の