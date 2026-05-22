〈胃腸炎なら入院の必要がないけど、もし中国帰省中に１日でも入院すれば、入院一時金の30万円をもらえますよ〉〈日本の生命保険、本当にお得だね〉中国のSNS『小紅書（シャオホンシュー）』に、こんな中国語が飛び交っている。中国人に教えられて「入院一時金」と検索すると、日本の大手生命保険（生保）会社のパンフレット画像がズラリと出てきた。大手生保で働く中国人営業社員が、入院一時金を悪用する例を紹介しているようだ