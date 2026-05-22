金目のものを探して侵入’00年12月30日の深夜に東京・世田谷区で宮沢みきおさん（当時44）ら家族４人が殺害された『世田谷一家殺害事件』。その現場となった住宅に金品を盗むために侵入した男らが逮捕された。５月14日に警視庁は住所不定のルオン・バン・ハイ容疑者（32）と、東京都調布市のグエン・マイン・フン容疑者（28）を邸宅侵入と窃盗未遂の容疑で逮捕したと発表した。２人はともにベトナム国籍の建設作業員だ。３月に練馬