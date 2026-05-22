子どもは愛おしい存在ですが、子どもを育てるには、現実としてお金が必要です。第一子を出産したばかりの筆者の知人Aさん。新しい命の重みを感じると同時に、自分を育ててくれたへの感謝があふれ、自身も覚悟を決めたきっかけとは。 子育てにかかるお金 新米ママとして育児に奮闘するAさんは、ある日、わが子の将来を想像しました。子育てには、これからもっとお金がかかるようになる。ふと、自身が歩んできた道を振り返