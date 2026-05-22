日本ハムの万波中正プロ野球、日本ハムは20日、エスコンフィールドで楽天と対戦した。6回には、万波中正外野手が右翼から強肩を生かしたレーザービームを披露。タッチアップでの勝ち越し点を阻止すると、球場を騒然とさせた。2-2の同点で迎えた6回の楽天の攻撃。1死満塁の場面で、代打・入江の打球は右翼へのフライとなった。待ち構えていた右翼手の万波は、やや後方から助走をつけながら捕球。流れるような動作からそのままバ