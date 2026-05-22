24⽇放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」(日曜、後0・55)は⾹川県から1時間スペシャルで届ける。今回の舞台は⾦⼑⽐羅宮のふもと、まんのう町で45年にわたり暖簾を守り続ける⼤衆演劇の⼀家「劇団扇⼦家」。0歳から86歳まで親⼦4世代、総勢13⼈の家族劇団に⼤きな転機が訪れる。それは次⼥の結婚。これを機に役者経験ゼロの