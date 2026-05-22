女優の蒼井優（40）が7月期のTBS系金曜ドラマ「Tシャツが乾くまで」で主演すると発表され、期待が高まっている。蒼井優＆山里亮太に第1子誕生 芸能界きっての“おしどり夫婦”の秘訣は「母の教え」蒼井が地上波のドラマで主演を務めるのは、2008年の日本テレビ系「おせん」以来18年ぶり。また、同局のドラマでは初主演となる。演じる役柄は、愛する夫と幸せな結婚生活を送っている出版社勤務の女性。しかし、もう1組の夫婦と