「名曲考察教室 米米CLUB 浪漫飛行」 音楽バラエティ番組『名曲考察教室』（NHK総合5月28日よる8時15分）のレギュラー第２回放送内容を発表した。今回取り上げるのは、平成初期を代表する米米CLUBの国民的ヒット曲「浪漫飛行」。【写真】「名曲考察教室 米米CLUB 浪漫飛行」場面カット同番組は、昭和・平成の名曲の歌詞を「令和の感覚」で徹底考察し、そこから生まれた新たな物語をプロの映像監督がミュージックビ