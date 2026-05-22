生成AIで作成したとみられる不自然な「顔写真」が不正発覚のきっかけとなった。「慰謝料払え！」と元夫を拉致監禁16時間…捕まった31歳元妻の共犯者は元夫の仕事仲間だった勤務先の個別指導塾の教え子に成り済まして英検2級を取得し、「英検スコア」を使って近畿大（大阪府東大阪市）の入試に出願したとして、大阪府警捜査1課は18日、「個別教室のトライ」天王寺駅前校の元講師、野口瑞希容疑者（35）を偽計業務妨害などの疑い