「目の前の経済的利益のために、先人が100年をかけて守り育ててきた貴重な神宮の樹々を犠牲にすべきではない」――。3年前に亡くなった坂本龍一さんが強く反対した東京・明治神宮外苑の樹木伐採がコッソリ拡大だ。【もっと読む神宮再開発「新秩父宮ラグビー場」公聴会で大混乱…小池都政の横暴に都庁では徹夜で抗議当初971本もの伐採計画に「歴史的景観と自然環境を壊すな」との批判を受け、東京都の環境アセスメントの過程で対