水戸を退団しRB大宮のSDに就任した西村卓朗氏99年のJリーグ2部制導入から”J2の門番”と言われてきた水戸ホーリーホック。彼らは2025年J2で優勝し、2026年から最高峰リーグに参戦している。その立役者と言われたのが、昨季までジェネラルマネージャー（GM）を務めていた西村卓朗氏（現RB大宮スポーツダイレクター）だ。水戸の昇格が決まった直後に契約満了というショッキングな事態に直面した敏腕強化担当はなぜRB大宮に赴いた