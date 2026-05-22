◆第１４９回アガ・カーン４世賞・Ｇ１（現地時間５月２１日、仏国・パリロンシャン競馬場・芝１８５０メートル、重）昨年までの「イスパーン賞」が今年から「アガ・カーン４世賞」に改称。５頭立てで行われ、昨年の凱旋門賞馬のダリズ（牡４歳、仏国・フランシスアンリ・グラファール厩舎・父シーザスターズ）がミカエル・バルザローナ騎手とのコンビで最後の直線で外から剛脚を発揮し、３馬身半差をつけて圧勝した。「ＳＯＵＰ