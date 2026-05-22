女優の岡本夏美、ダンス＆ボーカルユニット「ＯＮＥＮ’ＯＮＬＹ」沢村玲が６月２５日スタートのＴＢＳ系連続ドラマ「今から、親友やめようか。」（ＭＢＳ制作、テレビ神奈川は木曜・深夜１時）にダブル主演することが２１日、分かった。「みんなが選ぶ！！電子コミック大賞２０２６」、「Ｒｅｎｔａ！漫画大賞２０２５」などを受賞した人気ティーンズラブ漫画「今から、親友やめようか。〜腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す〜