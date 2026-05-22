俳優・時任勇気（３４）が、１９日放送のフジテレビ系ドラマ「夫婦別姓刑事」（火曜・午後９時）に出演した。時任は第６話に氷川悠馬役で登場。突然ナイフを出して明日香（橋本愛）を人質に取り、「小寺園（斉藤由貴）をだせ！」と要求。自分の体に爆弾を巻きつけており、沼袋署を占拠する…というショッキングな役柄だった。勇気は俳優・時任三郎の息子。ニュージーランドで生まれ、幼少期を日本、カナダ、ニュージーランド