歌手・俳優の山下智久が主演を務める映画『正直不動産』の挿入曲「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」を歌う山下と、ENHYPEN・JUNGWONによる対面インタビュー映像が22日、公開された。【動画】互いの“声”絶賛！山下智久＆ENHYPEN・JUNGWONの対面インタビュー楽曲「声」について、山下は制作にあたって込めた思いとして「迷っている人の背中を押してあげられるような、全肯定ソングにしたかった」と語り、作品の世界観と自身の