MBSテレビは6月25日からドラマフィル枠でドラマ『今から、親友やめようか。』（毎週木曜深1：29〜）を放送する。岡本夏美と沢村玲（ONE N’ ONLY）がダブル主演を務める。【画像】落ちついた雰囲気…実は性的な悩みを抱える女性役の岡本夏美幅広い年代から人気を集めるの中でも、コミックシーモア「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026」TL（ティーンズラブ）部門賞受賞「Renta!マンガ大賞2025」TL部門大賞受賞など数々の実