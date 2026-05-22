米ドルの紙幣【ニューヨーク共同】21日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比08銭円安ドル高の1ドル＝158円95銭〜159円05銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1613〜23ドル、184円67〜77銭。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉を見極めたいとの思惑から、様子見ムードが強かった。