ストーカー被害の拡大を防ぐため、自民党の調査会はストーカー加害者にGPS機器を装着させる緊急の提言案をまとめた。【映像】ストーカー加害者の足に装着するGPS端末ニュース番組『わたしとニュース』では、このGPS装着について犯罪学に詳しい専門家の見解を交えつつ、コラムニストの月岡ツキ氏とともに深掘りした。■「加害者にもプラスになる」専門家が語るGPSの効果この提言案はストーカー加害者が被害者へ再接近すること