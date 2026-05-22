ボール型以外にも様々な形や色が登場している「バスボム」。人気が広がるワケとは？ 【写真を見る】なぜ？シュワシュワ溶ける「バスボム」人気…“中からフィギュア”や“美容系”も続々【THE TIME,】 子どもの“お風呂イヤイヤ”を解決お湯に入れるとシュワシュワ溶けていく入浴剤「バスボム」。街で聞くと疲労回復などで使っているという人も多く、中でも使用頻度が高かったのはー「子どもがぐずって、お風呂入りたく