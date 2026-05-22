「A君はできているのに」「俺の若い頃は」――その比較が、部下を奮起させるどころか傷つけていませんか。成長を促すのに必要なのは、誰かとの優劣ではなく、目標と現状の差を示すことです。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超え、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった、誰でも「しごでき」になれる令和リーダー