「あの人、なんであんなことを言うんだろう……」。傷つくこと、嫌味なことを言われたとき、あとから思い出してモヤモヤ。繰り返し嫌な気分を味わってしまう……という人におすすめなのが『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）だ。人生にブレイクスルーを起こし、別人級に成長することができる「すごい習慣術」を網羅している。本記事では、人に嫌なことを言われたときの考え方について取り上げ