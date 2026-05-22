高市首相（党総裁）を支える自民党内の議員連盟「国力研究会」は２１日、国会内で初会合を開いた。党内基盤に不安を抱える首相の政策推進を後押しする狙いがある。入会者が党所属議員の８割超（３４７人）と異例の規模に膨れ上がったことで、「両院議員総会のようだ」と冷めた見方も出ており、どこまで影響力を示せるかは未知数だ。（阿部雄太）「この会の目的は高市政権を支え、一致団結して目の前の課題に答えを出し、国民の