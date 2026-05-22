スポーツ用品メーカー、アシックスの業績が好調だ。2025年12月期には、売り上げ、営業利益、純利益それぞれが過去最高となった。7年前には北米事業などの不振から最終赤字となっていた同社が、「V字回復」できた要因とは何だったのか。（中京大学国際学部・同大学院人文社会科学研究科教授矢部謙介）アシックスが過去最高益経営不振からV字回復できたワケアシックスが大きく業績を伸ばしている。2025年12月期の売上高は約811