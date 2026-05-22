サウジ・プロフェッショナルリーグ最終節が20日に行われ、アル・ナスルはホームでダマクと対戦した。首位アル・ナスルが宿敵である2位アル・アハリと勝ち点「2」差をつけている状況でリーグ最終戦を迎えた。試合は34分、サディオ・マネがヘディングでゴールを決めてアル・ナスルが先制すると、前半はダマクを無得点に抑えて試合を折り返した。後半に入り52分、アル・ナスルはキングスレイ・コマンの得点で加点。58分にダマク