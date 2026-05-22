ニューヨーク株式市場は21日、アメリカとイランの戦闘終結が近いとの観測が強まって買い注文が広がり、株価が急騰しました。ダウ平均株価は前の日に比べて、276ドル31セント高い、5万285ドル66セントで取引を終了。終値としては今年2月以来、およそ3か月ぶりに最高値を更新しました。