元AKB48のメンバーで、現在はガールズグループ「SAY MY NAME」のリーダーとして活躍する本田仁美が、日本滞在中の写真を公開した。本田は最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】意外なボリューム感…本田仁美、“ピチっと”へそ出しルック公開された写真には、開放的な屋外で自然体な表情を見せる本田の姿が収められている。彼女は、白のチューブトップの上にシャツを羽織り、デニムを合わせたカジュ