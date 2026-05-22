◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト3-1巨人（21日、神宮球場）7回1失点の投球でリーグトップの6勝目をあげたヤクルトの山野太一投手がヒーローインタビューで喜びを語りました。山野投手はランナーを出しながらも要所を締める投球で7回103球、1失点の好投。チームの勝利に貢献しました。両リーグ単独トップ、5月にして早くも自身キャリアハイとなる6勝目をあげたことについては「うれしいです」とシンプルに一言。そして「バックで守っ