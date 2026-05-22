ホンダ最強「“本格スポーツ”軽トラ」ガチすぎて反響殺到！クルマのカスタマイズイベントやモーターショーでは、メーカーの技術力や遊び心をフルに発揮した数々のコンセプトカーが登場し、ファンたちの目を楽しませてくれます。なかでも、昨今のアウトドアブームやDIYの流行により、仕事用の「働くクルマ」をベースにしたカスタムが大きな注目を集めていますが、今から約9年前の「東京オートサロン2017」において、すでにその