尼崎北部から豊中まで一直線兵庫県尼崎市内で工事を進めていた都市計画道路「園田西武庫線」のうち、延長約600mの藻川工区が、2026年3月20日15時に一般開放され、供用が開始されました。SNSなどには周辺住民などから歓迎の声が寄せられています。園田西武庫線は、兵庫県西宮市と大阪府豊中市を結ぶ県道（府道）606号線を構成する都市計画道路です。【画像】超便利!? これが尼崎の新「川越えルート」です！ 画像で見る（9枚