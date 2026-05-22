５月21日、日本サッカー協会は、31日のアイスランド戦に挑む日本代表に招集されていたMF鎌田大地（クリスタル・パレス）が不参加となり、代わりに前キャプテンのDF吉田麻也（LAギャラクシー）を招集すると発表した。現在37歳の吉田はカタール・ワールドカップ後は一度も招集がなく、約３年半ぶりの電撃復帰。25日からアイスランド戦終了まで、チームに帯同する予定となっている。この驚きのニュースに韓国メディアも反応。『