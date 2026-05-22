特定抗争指定暴力団「神戸山口組」の井上邦雄組長（７７）の住宅（神戸市北区）が強制競売にかけられ、落札した群馬県内の会社に所有権が移転したことが２１日、神戸地裁への取材でわかった。兵庫県警は、井上組長が住宅を明け渡すかを注視している。神戸山口組の傘下組員（当時）による金銭トラブルを巡る訴訟で、井上組長らに「代表者責任」があると認定して計約２億７０００万円の損害賠償を命じた判決が昨年に確定。井上組