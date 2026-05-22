◇大相撲 夏場所 (5月10〜24日)大関霧島が21日、関脇琴勝峰から10勝目をあげ、2場所連続優勝へ一歩前進しました。春場所で優勝し、2場所連続優勝がかかる今回の夏場所では、ここまで9勝2敗の大関霧島が関脇琴勝峰と対戦し、はたき込みで勝利。大関琴櫻がこの日から休場するなど、横綱の豊昇龍と大の里、大関の安青錦の2横綱、2大関が不在の中、唯一の大関としての意地を見せるトップタイの10勝目をあげ、優勝争いのトップに立ちま