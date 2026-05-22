モデルでタレントの佐藤かよ（３７）がテレビ出演を明かした。２２日までに自身のインスタグラムを更新し「ＯＡ：５月２９日１９：３０〜ＮＨＫ東海ドまんなか！（放送地域は、愛知、岐阜、三重、静岡になります）『あなたでいてくれてありがとう』収録でしたー」とローカル放送の出演番組を告知。「とってもいい番組になりそうな予感しかありません！！たくさんの方に届きます様に。。。ＯＡお楽しみにー」と呼びかけた。