『週刊プレイボーイ』22号は5月18日に発売！ 最新DVDも発売中の我妻ゆりかが、5月18日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』22号に登場！ 我妻ゆりか ©唐木貴央／集英社 【プロフィール】我妻ゆりか（わがつま・ゆりか）2000年5月15日生まれ千葉県出身身長161cmB86 W62 H89生まれながらの感音性難聴で、「補聴器をつけた天使」として話題に。最新DVD『わがままな彼女』