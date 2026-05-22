福岡県田川市の村上卓哉市長（５５）が、元秘書の女性職員へのセクハラ行為を認定された問題を受け、辞職する意向を固めたことが関係者への取材で分かった。近く正式表明する。関係者によると、市議会で混乱が予想され、市民生活に影響が広がることを懸念しての判断だという。村上市長は２１日、読売新聞の取材に「現段階で申し上げられることはない。近く正式な場で意思を示したい」と述べた。村上市長は昨年２月、公務出張