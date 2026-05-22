テレビ朝日系ドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（毎週金曜後11：15）で主演・白洲迅の後輩役での好演も話題の俳優・庄司浩平（26）が21日、自身のインスタグラムを更新。同日発売の雑誌『JUNON』7月号（主婦と生活社）に登場し、3年前にNHK Eテレ『高校講座数学A』の師弟役として出会った湯浅弘一氏との“再会”を報告した。【写真】「黒板よりでかい人初めて見ました」“恩師”湯浅弘一氏との再会2ショットを披露した庄司浩平庄