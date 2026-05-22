主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。本日5月22日（金）、同ドラマの第5話が放送される。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り絶望しながらも、愛する息子の未来を守るため復讐に突き進んでいく姿を描く本作。前回第4話では、これでもかというほどの悲劇に見舞われてきた主人公の“サレ夫”・高坂葵（白