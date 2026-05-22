【ベルギー・リーグプレーオフ1第9節】(Lotto Park)アンデルレヒト 3-1(前半2-0)シントトロイデン<得点者>[ア]ダニロ シカン2(20分、45分+2)、アドリアーノ・ベルタッチーニ(90分+2)[シ]アブドゥライェ・シッサコ(77分)<警告>[ア]キリアン サルデラ(85分)、E. Llansana(90分+1)[シ]アルブノール・ムヤ(4分)、シメン・ユクレラー(90分+8)