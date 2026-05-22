エールディヴィジ 25/26のヨーロッパプレーオフ準決勝 ユトレヒトとヘーレンフェインの試合が、5月22日04:00にガルゲンワールド・スタディオンにて行われた。 ユトレヒトはアルチョム・ステパノフ（FW）、イェスパー・カールソン（FW）、ダニ・デビト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘーレンフェインはディラン・ベンテ（FW）、ルカ・