「シャネル（CHANEL）」を運営するシャネル・リミテッド（Chanel Limited）が、2025年12月期の通期連結業績を発表した。主要なすべてのビジネス活動がプラスに推移し、売上高は報告ベースで前期比3.0%増の192億6900万ドル（約3兆830億円）を計上。営業利益は同5.2%増の47億1200万ドル（約7500億円）を記録した一方で、税引後利益は有効税率の上昇などが影響し、同14.3%減の29億1300万ドル（約4700億円）で着地した。【画像をもっ