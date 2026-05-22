毎週日曜夕方 日本テレビ系にて放送中の「笑点」は、番組放送から60年を記念した1時間半の「笑点60周年スペシャル」を5月31日（日）に生放送する。この度、放送に先駆けて内容を一挙解禁！放送は5月31日（日）夕方4時30分〜6時（4時30分〜5時30分：関東ローカル、5時30分〜6時：全国ネット）。この「笑点60周年スペシャル」では、爆笑問題が27年ぶりに「笑点」演芸コーナーに登場。「笑点への愛」が詰まった新作漫才は必見！かつて