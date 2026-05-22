きょうは東日本や東北を中心に雨が降りそうです。関東や東北は朝から気温がほとんど上がらず、日中もひんやりと感じられそうです。服装選びにお気をつけください。【関東や東北は冷たい雨】西から天気は回復に向かい、九州や四国、中国地方を中心に晴れ間が出るでしょう。午前中は東日本や東北で雨となり、通勤通学の時間帯は関東を中心に雨脚の強まる所もありそうです。北陸や東海の雨は午前中が中心となりますが、関東や東北は夕