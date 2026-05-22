アメリカのトランプ大統領は、イランによる「ホルムズ海峡での船舶に対する通航料徴収」と「濃縮ウランの保有」を認めない考えを強調しました。トランプ大統領「ホルムズ海峡は自由に開放されるべきだ。国際水路であり、通航料は不要だ」トランプ大統領は21日、「我々の承認なしにホルムズ海峡を通過できる船舶はない。イランは現時点でも通航料を課すことはできていない」と述べ、イランが海峡を通過する船舶に通航料を課すことを